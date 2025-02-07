ВАКС обрав запобіжні заходи причетним до оборудок із землею в Києві

У п’ятницю, 7 лютого, Вищий антикорупційний суд обирав запобіжні заходи підозрюваним у справі про махінації із землею в Києві. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що суддя ВАКС відправив під варту з можливістю внести 50 млн грн застави члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин і чинного депутата Київської міськради. НАБУ не називає імені підозрюваного, утім, за даними «Економічної правди», ідеться про депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко.

Також суд застосував запобіжний захід для ще одного депутата Київської міської ради, що очолює земельну комісію в раді. Суд застосував до підозрюваного тримання під вартою із можливістю внесення 20 млн грн застави. Під опис правоохоронців підпадає Михайло Терентьєв.



Щодо заступника директора КП «Київблагоустрій» суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,5 млн грн застави.



Також суд застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних – пособників, один з яких обіймає посаду першого заступника начальника КП «Спец житло фонд», а інший відповідав за ведення бухгалтерії. Суд взяв їх під варту із можливістю внесення 4,5 млн та 8 млн грн відповідно.

До ще до одного підозрюваного суд застосував особисте зобовʼязання.

Як повідомляє«Суспільне», заступника голови КМВА Петра Оленича суд відправив під варту на два місяці з правом внесення 15 млн грн застави.

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ повідомило про масштабну операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді та державній адміністрації.

Згодом НАБУ та САП повідомили, що злочинна організація захоплювала державні землі для забудови в Києві. Серед підозрюваних організаторів оборудки – колишній співголова фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді та бізнесмен Денис Комарницький, в якого 6 лютого провели обшуки, а також низка посадовців КМДА та міської ради.

Загалом правоохоронці затримали сімох людей. НАБУ та САП оголосили 10 підозр, серед тих, хто їх отримав:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації – Денис Комарницький;

заступник голови КМВА – Петро Оленич;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР – Михайло Терентьєв та Олена Марченко;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших людей.

Як діяла схема

Підозрювані шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до КМВ заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Після подачі заяв депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі у вигляді грошей та нерухомості.

Для конспірації учасники оборудки використовували спецтермінали мобільного зв’язку, а також псевдоніми й контрспостереження. З 2023 по 2024 роки зловмисники незаконно вивели в власності Києва землю в центрі міста на 11,6 млн грн.

Правоохоронцям вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у Києві на загальну вартість 83,7 млн грн. НАБУ та САП також зафіксували пропозицію хабаря у 100 тис. доларів члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації, а також погрози та штучне перешкоджання в наданні ділянки для торгівлі, яку хотіли забудувати.