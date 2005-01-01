Вчені з NASA візуалізували танення окремої сніжинки

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 12:4510900

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Вчені з NASA візуалізували танення окремої сніжинки
фото NASA
Вчені NASA показали, як тане сніжинка

Науковці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) вперше візуалізували процес танення одиничної сніжинки і представили 3D-модель даного процесу. Про це повідомляється на сайті агентства.

Як зазначається, це дозволить зрозуміти, чому різні види снігу по-різному відображаються на екранах радарів і використовувати ці відмінності для спостереження за станом крижаного покриву і снігових шапок.

Представлена модель відображає всі етапи процесу танення сніжинки. Спочатку тала вода збирається у всіх увігнутих частинах сніжинки, потім вона накопичується, утворюючи оболонку рідини навколо ядра і, нарешті, перетворюється на краплю.

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