Голосуванню за законопроєкт передувала «дуже важка дискусія», стверджують очевидці

Верховна Рада України під час свого засідання у середу, 21 серпня, ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

За відповідний законопроект №0285, який був внесений президентом Володимиром Зеленським 15 серпня, проголосував 281 народний депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, перед голосуванням народним депутатам передали листи підтримки від Генштабу та очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

«Дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за і проти», – написав він.

Оскільки мова йде про ратифікацію, то другого читання в парламенті ця процедура не потребує.

Законопроєкт передбачає ратифікацію Україною положень Римського статуту МКС, це означатиме повноцінне долучення країни до Міжнародного кримінального суду. Крім того, це одна з вимог вступу України до ЄС.

Як пояснювала раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, ратифікація Римського статуту є зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацією з Європейським союзом. Ратифікація Римського статуту в Україні передбачає кримінальне переслідування за особливо тяжкі злочини: злочин геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини.

В ОП пояснювали, що це дасть змогу Україні як учасниці звертатися безпосередньо до інших членів, на території яких може з'явитися російський президент Владімір Путін чи його соратники, з вимогою виконати ордери на арешт цих осіб, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу і воєнних злочинів.

Україна підписала Римський статут ще на початку 2000 року, але парламент досі його не ратифікував.