«За» проголосували 296 народних депутатів

У четвер, 21 березня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №10313 «Про посилення соціального захисту військовослужбовців». «За» проголосували 296 народних депутатів.

Верховна Рада розширила права захисників і захисниць на відпустки на лікування. Зокрема законом передбачено:

право на одноразову відпустку при народженні дитини;

компенсація за невикористані дні відпустки для строковиків;

заборона дискримінації в армії за гендерним принципом;

тривале лікування військовослужбовців, включаючи за кордоном;

право жінок бути звільненими від служби на період хвороби дитини.

За словами народної депутатки Ірини Геращенко, військовослужбовці зможуть 12 місяців перебувати на лікуванні, в тому числі за кордоном, без необхідності кожні 4 місяці проходити ВЛК. Законом встановлено грошову виплату у разі загибелі військовослужбовця на рівні 15 млн грн. Крім того, військовими капеланами не можуть бути особи, які належать до російської православної церкви. Закон також надає можливість військовослужбовцям звільнитися для догляду за хворою дитиною віком до 14 років.

«Вносяться зміни до дисциплінарних статутів щодо недопущення військовослужбовцями порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями, що, в принципі, вже й так врегульовано у законодавстві», – написала Ірина Геращенко.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, до другого читання з законопроекту вилучили норми, які обмежували права військових на свободу слова в соцмережах. Зокрема, раніше пропонувалось заборонити військовим поширювати певну інформацію в медіа та в інтернеті.