Законопроєкт передбачає до 8 років ув'язнення для представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію громадян із порушенням

У середу, 12 березня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12442 про запровадження кримінальної відповідальності для голів територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 273 народні депутати. Він пропонує зміни до Кримінального кодексу України з встановленням кримінальної відповідальності за:

порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби (нова ст. 337-1 КК).

порушення військово службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК);

У разі вчинення таких порушень посадовцям ВЛК чи ТЦК може загрожувати ув’язнення терміном на 3-8 років з позбавленням права обіймати певні посади на 1-3 роки, йдеться в документі.

Окрім цього, пропонується розширити число відповідальних за корупційне кримінальне правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК (незаконне збагачення) на голів, їхніх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.