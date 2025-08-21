Народні депутати неодноразово закликали виключити Мар’яну Безуглу із засідання парламенту

У четвер, 21 серпня, народні депутати не підтримали постанову про відсторонення депутатки Марʼяни Безуглої від участі у засіданнях парламенту до кінця цієї сесії. За це рішення проголосував лише 141 парламентар. Про це поінформував народний депутат Ярослав Железняк.

Напередодні, 20 серпня, регламентний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити цю постанову – уперше після кількох спроб.

«Це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту», – пригадав Железняк, який був ініціатором постанови про вилучення депутатки.

У відповідь Безугла заявила, що подає в суд щодо незаконності рішення Регламентного комітету, апелюючи до подвійних стандартів щодо неї.

Ярослав Желязняк додав, що сьогоднішнє голосування провалено виключно через позицію фракції «Слуга народу» – зі 230 членів «за» натиснули лише 74.

Результати голосування 21 серпня за вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради (Фото Ярослава Железняка)

Що відомо про Мар’яну Безуглу

37-річна Мар’яна Безугла потрапила до парламенту від партії «Слуга народу» у 2019 році. Народна депутатка відома критикою військового керівництва України, гомофобними заявами, звинуваченнями щодо низки військовослужбовців, волонтерів, політиків та блогерів у нібито створенні «політизованої мережі для розхитування суспільства» тощо.

15 липня 2024 року комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. 17 липня Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга народу». А вже 19 вересня стало відомо, що Рада звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступниці голови оборонного комітету.

У липні 2025 року депутатка після звинувачень у відсутності емпатії та дивній поведінці розповіла, що має синдром Аспергера.

Варто зазначити, що 22 липня Безугла проголосувала «за» скандальний законопроєкт №12414, який фактично ліквідував незалежність антикорупційних органів та перетворив їх на підконтрольні владі.

Наприкінці липня народні депутати закликали виключити Мар’яну Безуглу із засідання парламенту. Ярослав Железняк тоді заявляв, що вона порушила регламент, оскільки під час виступів низки парламентарів із трибуни закривала їм мікрофон. Він також згадував про її пост щодо загибелі народного депутата від «Голосу» Ярослава Рущишина, в якому Безугла написала, що він «загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Harley-Davidson вночі». При цьому вона дорікала загиблому депутату, що той не порушував питань, пов’язаних з обороною. Однак тоді спікер Руслан Стефанчук не поставив вимогу щодо її виключення на голосування.