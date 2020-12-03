Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект про внутрішній водний транспорт №1182-1-д. Завдяки цьому закону хочуть відродити річкові перевезення. Про це повідомили на Урядовому порталі.

Відповідний законопроект на засіданні ВР у четвер, 3 грудня, підтримали 276 депутатів. За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, новий закон дозволить використовувати потужності Дніпра не на 10%, як зараз, а на повну.

Так, вантажопотік в Україні можна буде збільшити до 30 млн тонн на рік, а в Мінінфраструктури очікують від нового закону «економічний ефект у 13-16 млрд грн щороку».

Зокрема, перехід частини вантажу з автошляхів на річку допоможе розвантажити дороги та зменшити витрати на їх ремонт.

«Для прикладу, 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років», – каже Криклій.

Також за цим законопроектом створять Державний фонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та підвищення пропускної спроможності річки.

Це, у свою чергу, має забезпечити розвиток пасажирських перевезень, у тому числі міжнародних.