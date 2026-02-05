Спірна ділянка позначена червоним кольором

Верховний Суд повернув громаді Львова 2,5 га комунальної землі у промисловій зоні «Сигнівка», підтвердивши законність рішення Львівської міської ради та поставив крапку у судовому спорі між двома компаніями, який тривав з 2022 року. Про це повідомив юридичний департамент Львівської міської ради, у четвер, 5 лютого.

За 2,5 га в промисловій зоні «Сигнівка» з 2022 року судилися дві компанії – АТ «Львівгаз» та АТ «БМУ «Львівгазифікація». Обидві сторони заявляли, що є постійними користувачами ділянки, посилаючись на державний акт 1987 року, та вимагали скасувати рішення Львівської міської ради про продаж цієї землі комунальної власності на земельних торгах.

У різних судових інстанціях ухвалювалися протилежні рішення. Втім, 25 листопада 2025 року Західний апеляційний господарський суд встановив, що спірна ділянка ніколи не входила до статутного фонду жодної з компаній і не була серед переданого їм майна. Також суд з’ясував, що в державному акті 1987 року йдеться про земельну ділянку іншої площі.

Відтак апеляційний суд залишив чинним рішення Львівської міської ради, а 2,5 га – у власності громади Львова. 4 лютого Касаційний господарський суд підтвердив це рішення остаточно. Оскарженню воно більше не підлягає.

Нагадаємо, що у 2024 році Західний апеляційний господарський суд залишив у користуванні АТ «Будівельно-монтажне управління “Львівгазифікація”» 2,5 га комунальної землі в промзоні «Сигнівка». Міськрада через суд намагалася повернути право розпоряджатися комунальною землею, водночас плани на ділянку мав й «Львівгаз». Утім суд вирішив залишити землю в користуванні «Львівгазифікації».