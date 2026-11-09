У Вірменії затримали двох військовослужбовців російської військової бази в Ґюмрі за підозрою у побитті громадянина України. Про це повідомила вірменська служба «Радіо Свобода» в понеділок, 9 листопада.

Українець Дмитро Самуленко заявив вірменським правоохоронцям, що близько місяця тому його побили двоє російських військових в одному з районів Ґюмрі.

Слідчий комітет Вірменії розпочав розслідування щодо ймовірного «застосування фізичної сили групою осіб» та призначив судово-медичну експертизу. Проти двох російських військовослужбовців порушили кримінальну справу за підозрою у заподіянні легких тілесних ушкоджень. Їхніх імен не розголошують. Мотиви ймовірного нападу поки що невідомі.

«Радіо Свобода» зазначає, що ця справа набула розголосу на тлі повідомлень про інший можливий інцидент за участю російських військових у Вірменії. Вірменський правозахисник Артур Сакунц заявив, що очолювана ним організація отримала відео, на якому, ймовірно, російські солдати б’ють і принижують молодого чоловіка. На записі вони кажуть: «Ґюмрі – наше місто, місто російських солдатів».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Сакунц зазначив, що подав заяву до Генеральної прокуратури, додавши до неї це відео. Водночас Слідчий комітет повідомив Радіо Свобода, що не отримував заяви щодо цього інциденту. Російська військова база в Ґюмрі та посольство РФ у Єревані не коментували ці інциденти.

Раніше російських військових, обвинувачених у злочинах у Вірменії, під час слідства та суду утримували на російській базі, а не під вартою вірменських правоохоронців.

Російська військова база в Ґюмрі діє з 1995 року. Її створили на підставі міждержавної угоди, а у 2010 році продовжили термін перебування до 2044 року. На базі дислокуються кілька тисяч військових.

Майбутнє бази нещодавно обговорювали російський диктатор Владімір Путін і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. 1 вересня Путін заявив, що Москва готова вивести війська «навіть завтра», якщо Єреван цього забажає. Пашинян відповів, що Вірменія не порушувала такого питання, але не заперечуватиме проти виведення російських військ. Він також зазначив, що база не має для країни життєво важливого значення.