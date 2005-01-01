Вісім українських телеканалів створили «Українську телевізійну асоціацію»

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 11:3211770

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Вісім українських телеканалів створили «Українську телевізійну асоціацію»
фото колаж «Медіаняня»
Телеканали, які не входять до жодної з телевізійних груп, вперше об'єднались в асоціацію

У четвер, 18 січня, вісім українських телевізійних каналів створили «Українську телевізійну асоціацію». До неї увійшли телеканал «112 Україна», «Прямий», «Сонце», NewsOne, XSport, «Еспресо», EU:Music та ATR, пише «Медіаняня».

Як зазначається, найближчим часом до нової асоціації також планує приєднатися «UA: Перший» та інші телеканали, яким для входження до асоціації потрібно більше часу. Для українського телеринку створення такої асоціації - це подія, тому що телеканали, які не входять до жодної з телевізійних груп, вперше об'єднались з метою сприяння «встановленню прозорих та справедливих правил».

Головою правління асоціації учасники обрали Миколу Типусяка (телеканал «Еспресо») до правління також було обрано Вікторію Борщенко («UA: Перший» ) та Олега Шосталя (канал «112 Україна»).

Ключовими напрямками роботи Української телевізійної асоціації є телевізійні вимірювання, продажі реклами та ринок дистрибуції.

«Ми вважаємо, що прозорі та зрозумілі правила на телевізійному ринку сприятимуть підвищенню довіри між учасниками та розвиток ринку. Ми будемо запрошувати до співпраці колег з інших телеканалів, провайдерів, експертів, представників влади для обговорення та пошуку рішень, які дадуть змогу розвиватись та конкурувати всім гравцям телеринку», - заявили в асоціації.

Нагадаємо, вчора Національна рада з питань телебачення і радіомовлення схвалила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення. Згідно з ним, перше відключення аналогового телебачення може відбутися вже в березні.

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