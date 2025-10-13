Виставка «Гліптотека» відкрилась у двох корпусах Львівської політехніки, які розташовані на вулиці Князя Романа. Ця локація стала новою для Львівського тижня скульптури 2025. Виставка розташована у 7 різних відкритих і закритих просторах Політехніки.

«Гліптотека» від грец. glyptein ‒ «різьбити камінь», -тека ‒ «зібрання»: у нашому випадку ‒ скульптур. Ми створили львівську Гліптотеку в корпусах Політехніки на вул. Князя Романа ‒ в архітектурному ансамблі, щедро оздобленому скульптурою.

Наша Гліптотека далека від античних стандартів ‒ це поєднання різних періодів, тем, жанрів і авторів: від давнини до сьогодення», ‒ коментує куратор виставки Павло Гудімов.

На виставці можна побачити скульптуру Львівської політехніки (кафедра архітектури та реставрації Інституту архітектури та дизайну) у діалозі із сучасним мистецтвом. Експозиція підготовлена у співпраці з завідувачем кафедри АТР Миколою Бевзом, реставратором Олегом Рибчинським та мистецтвознавицею Діаною Клочко.

Ця виставка поряд зі Скульптурним маршрутом 2:0 у Стрийському парку та іншими не менш цікавими проєктами стала важливою подією уже традиційного Львівського тижня скульптури, який у 2025 році взяв за тему «Діалоги».

Саме за принципом діалогів і побудована виставка «Гліпотека». У центральній виставковій залі (корпус ХХ) ми бачимо спілкування та взаємоіснування скульптури різних періодів та жанрів. Тут є і кахлі 16 століття, і роботи 2025 року. Ми бачимо твори Володимира Семківа, Миколи Малишка, Тараса Левківа, Олега Капстяка, Теодозії Бриж, Володимира Лободи, Ольги Безпалків та багатьох інших. Насичена експозиція працює ніби у двох вимірах: вона сприймається як цілісний простір, проте кожен експонат тут є самоцінним та самодостатнім. Кожен хочеться розглядати окремо і водначас спостерігати за взаємодією з іншими творами.

Корпус ХІХ є колишнім будинком «Палацом справедливості». Його вестибюль оздоблений скульптурною групою двох лежачих левів авторства Леонарда Марконі.

Леонард Марконі. Леви. 1897 (фото Тижня скульптури)

Скульптурна галерея в коридорах корпусів Політехніки показує приклади реставрації давньої скульптури здійснену студентами та науковцями факультету Архітектури та Реставрації Львівської політехніки.Тут можна побачити й відреставровану скульптуру, яку знайшли дослідники під час мандрівки у межах минулорічного Тижня скульптури. З дозволу пароха і за допомогою жителів села Рудники скульптура тепер знайде своє місце у Львові на могилі Андрія Кіся, який роками плекав пам’ять про давніх українських майстрів і їхні творіння.

Скульптура Св. Петра, кін. XIX - поч. XX ст. (фото Тижня скульптури)

Давно закритий північний вестибюль прикрашений мармуровою алегоричною скульптурою правосуддя львівського різбяра Антонія Попеля 1896 року що тримає в руках терези і меча. Очі в неї широко відкриті а не зав'язані. Попель працював викладачем рисунка та скульптури у Львівській політехніці.

Експозиція навіть охоплює автостоянку: усього 13 пронумерованих паркомісць на час фестивалю приймають 13 скульптурних об'єктів які можуть бути експоновані просто неба.

Фрагменти скульптури Богородиці Непорочного Зачаття, початок ХХ ст (фото Тижня скульптури)

Також під час Тижня скульптури глядачі зможуть потрапити в авдиторії факультету архітектури та реставрації, які не побачиш в інші дні.

Організатором заходу виступив артцентр «Я Галерея Львів». Виставка триватиме до 10 листопада.