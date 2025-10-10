У Стрийському парку з’явився Скульптурний маршрут 2:0. Скульптури, розмістились на платановій алеї, надані, як і попередні, творчим обʼєднанням «ЧервонеЧорне». Ці мистецькі твори з’явились у парку в рамках Львівського тижня скульптури.

Творче обʼєднання «ЧервонеЧорне» з 2011-го року почало займатися Канівським міжнародним скульптурним симпозіумом і скульптурним парком у Каневі. Одним із його засновників є львів’янин Юрій Сташків. Нагадаємо, перші скульптури з Канівського симпозіуму з’явились у Львові у 2023 році та викликали не аби який суспільний резонанс.

Цього разу маршрут містить 12 скульптур митців з України, Франції, Тайваню, Італії, США та Грузії, представлені роботи скульпторів:

Ілля Новгородов

Вінсент Бофіс-Урдіґас

Василь Татарський

Ліен Чінь Хо

Алессіо Ранальді

Томас Оліва

Олександр Дяченко

Юрій Багаліка

Джоні Гогаберішвілі

Усі вони створені у 2011–2021 роках на Канівському міжнародному скульптурному симпозіумі. Встановлення скульптур відбулося у межах Львівського тижня скульптури 2025, тема якого «Діалоги». Це обмін сенсами, що народжується між мовчанням і словом, між формою і простором. Діалог, який може відкрити новий спосіб бачити й відчувати світ.

Також у парку, в озері, де стоїть знаменита «Лілея» Ярослава Мотики можна побачити фрагмент проєкту Дениса Шиманського «Особистий простір. Діалоги». Протягом вересня–жовтня автор планує встановити чимало «Діалогів». Це спеціальний маршрут містом Львова ‒ від пам’ятника Федорову до вокзалу, від площі Коліївщини до собору Святого Юра. Ви побачите «маленькі» втручання автора в середовище: фігури, що ведуть власний діалог із конкретною постаттю, пам’ятником або храмом. Скульптури з’являтимуться у місті протягом осені; стежити за «життям» проєкту можна на сторінці автора в Instagram.

«У Львові я встановлюю 20 об’єктів на певний час, потім демонтую, щоб звільнити місце для нових ідей і робіт. Це мій діалог із містом через 20 точок: Оперний театр, пам’ятник Федорову, фонтан на площі Коліївщини, органний зал, Личаківський цвинтар, Стрийський парк – інтервенція до дипломної роботи Ярослава Мотики у фонтані з лебедями, залізничний вокзал, Львівська політехніка», – розповів Денис Шиманський ZAXID.NET.

«Мені подобається спонтанність міста. Ідеш, бачиш пам’ятник – це одна історія, архітектуру – інша. Придивляєшся до будинку, балконів, вікон, деталей – і помічаєш, як скульптура вступає в діалог з простором», – додає він.

30 жовтня-6 листопада планується встановлення скульптури Ярослава Мотики «Викрадення Європи» в Стрийському парку.

Одна з найважливіших подій Тижня: вшанування пам’яті представника львівської школи скульптури. Остання робота, зліплена у 2024–2025 роках у співпраці зі скульпторами Денисом Шиманським, Володимиром Семковим, Олексієм Абрамовим та ветеранами, що проходять реабілітацію у центрі Unbroken.

Фото Катерини Сліпченко