Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову задовольнити рапорт військового на звільнення зі служби для догляду за матір’ю з другою групою інвалідності. Військову частину зобов’язали переглянути рішення з врахуванням позиції суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся військовий, якому відмовили у звільненні зі служби для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності. Він вважав це рішення незаконним, тому звернувся до суду.

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«Є всі підстави стверджувати, що висновок форми №80-4/о в редакції на момент отримання матір’ю позивача (28 серпня 2025 року) і станом на момент відмови позивачу в задоволенні його рапорту на звільнення з військової служби (23 січня 2026 року) є абсолютно різними документами, які підтверджують різні обставини і видаються з різними цілями. Враховуючи викладене, оскільки позивачем не було надано документу, який підтверджує необхідність здійснення постійного догляду за своєю матір’ю, відповідачем правомірно відмовлено в задоволенні його рапорту на звільнення з військової служби», – вважав представник відповідача.

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Суддя Наталія Кухар розглянула усі аргументи та матеріали у справі. Матір позивача має висновок лікарів про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі люди не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. Після цього у акті вказали, що позивач здійснює постійний догляд за своєю матір’ю із другою групою інвалідності. Наприкінці 2025 року військовий подав рапорт для звільнення зі служби.

«З наданої позивачем довідки вбачається, що матір позивача потребує постійного стороннього догляду. Тому посилання відповідача, як на підставу для відмови у звільненні позивача з військової служби, про ненадання належних документів для підтвердження необхідності постійного догляду за особою з інвалідністю, є безпідставним», – вказано у рішенні суду.

Суд вважає, що відмова відповідача у звільненні позивача з військової служби на підставі підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» не відповідає критерію правомірності, передбаченому п. 1 і п. 3 ч.2 ст. 2 КАС України.

Позов військового суд задовольнив, визнавши протиправним відмову частини у задоволенні рапорту на звільнення зі служби, зобов’язавши повторно його розглянути з врахуванням правової оцінки суду. Рішення ще можна оскаржити.