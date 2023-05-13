Інформація про витік шкідливих хімічних речовин у Хмельницькому є частиною російської інформаційної війни, що спрямована на поширення панічних настроїв в місті. Про це йдеться в заяві Хмельницької міської ради.

Після ранкових обстрілів, у соцмережах та месенджерах серед мешканців Хмельницької області почали поширюватись повідомлення про наче б то викид отруйних речовин в повітря.

«Шановні хмельничани! Окрім ракет і безпілотників, ворог воює з нами й інформаційними методами», – йдеться в заяві.

За даними прес-служби міськради, інформація про нібито можливий витік шкідливих хімічних речовин у місті, що нині поширюється в мережі не більше ніж російські фейки.

«Ці чутки не відповідають дійсності та спрямовані на те, щоби посіяти паніку. Щиро просимо вас не реагувати на провокації й зберігати інформаційну гігієну!», – наголосили в міськраді.

Нагадаємо, 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131. Всього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 БПЛА.

Місцева влада повідомила про влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків. Через вибухові хвилі у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади.