Внаслідок ДТП з автобусом на Львівщині загинув 47-річний водій
Суспільство — Катерина Родак, 17 вересня29360
Увечері понеділка, 16 вересня, на дорозі Львів-Радехів-Луцьк у Кам’янка-Бузькому районі трапилась смертельна ДТП між автомобілем та автобусом. Внаслідок зіткнення загинув 47-річний водій легковика.
Як попередньо встановили правоохоронці, біля села Ременів зіткнулись автомобіль Kia Carens та маршрутний автобус «БАЗ» сполученням Львів-Радехів. На момент зіткнення у салоні автобуса перебував водій та п’ятнадцять пасажирів.
Внаслідок ДТП загинув 47-річний водій легковика, мешканець Кам'янки-Бузької. 52-річний водій та один з пасажирів автобуса отримали різні травми, їх госпіталізували.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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