Внаслідок ДТП з автобусом на Львівщині загинув 47-річний водій

Увечері понеділка, 16 вересня, на дорозі Львів-Радехів-Луцьк у Кам’янка-Бузькому районі трапилась смертельна ДТП між автомобілем та автобусом. Внаслідок зіткнення загинув 47-річний водій легковика.

Як попередньо встановили правоохоронці, біля села Ременів зіткнулись автомобіль Kia Carens та маршрутний автобус «БАЗ» сполученням Львів-Радехів. На момент зіткнення у салоні автобуса перебував водій та п’ятнадцять пасажирів.

Внаслідок ДТП загинув 47-річний водій легковика, мешканець Кам'янки-Бузької. 52-річний водій та один з пасажирів автобуса отримали різні травми, їх госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.