61-річний водій сміттєвоза у момент ДТП був тверезим

Під час прибирання сміття у селі Угорники в Івано-Франківській внаслідок наїзду сміттєвоза загинув 46-річний працівник компанії «АВЕ Івано-Франківськ». Інцидент стався близько 12:45 у четвер, 10 червня, однак стало відомо про нього лише сьогодні, 11 червня, після повідомлення управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

За попередньою інформацією правоохоронців, 61-річний водій сміттєвоза не переконався у безпечності руху та наїхав на свого колегу, поки той забирав сміття. Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

«Сметрельна автопригода сталася в селі Угорники Отинійської територіальної громади. Попередньо правоохоронці встановили, що 61-річний водій сміттєвоза MAN, керуючи транспортним засобом, не переконався у безпечності руху та вчинив наїзд на іншого працівника – 46-річного коломиянина. Смертельний наїзд відбувся лівим заднім колесом», – йдеться у повідомленні поліції Івано-Франківської області.

Від отриманих травм 46-річний сміттяр загинув на місці ДТП. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, водію сміттєвоза загрожує до восьми років позбавлення волі.

Обоє чоловіків є працівниками сміттєвого перевізника ТОВ «АВЕ Івано-Франківськ», яке вивозить сміття у трьох районах Івано-Франківської області. Наразі ZAXID.NET не вдалося отримати коментар компанії.