Водій не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом

Ввечері 4 травня на Львівщині внаслідок ДТП загинула 32-річна жінка. Її чоловік, що був за кермом, в'їхав у дерево. Експертиза показала, що водій був під дією наркотиків.

Аварія трапилася близько 10 вечора біля с. Лагодів (Перемишлянська ТГ).

«Водій ВАЗ 2109, місцевий мешканець 1993 року народження, рухаючись в бік с. Лагодів, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом. Пасажирка автомобіля, мешканка с. Лагодів 1988 року народження, від отриманих травм загинула на місці пригоди», – повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

У поліції додали, що, за висновками медиків, водій був у стані наркотичного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).