Вночі росіяни випустили по Україні 28 ударних БпЛА

В ніч на вівторок, 3 грудня, росіяни атакували Україну 28 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона працювала у дев’яти областях України. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни випустили 28 ударних безпілотників з Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллерово. Українська протиповітряна оборона знищила 22 російських БпЛА у межах Київської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Сумської, Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Станом на 09:00 у Повітряних силах підтвердили збиття 22 російських БпЛА. Ще два безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та один –локаційно втрачено.

До відбиття російської дронової атаки залучали підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, внаслідок падіння уламків російських дронів в одному з населених пунктів пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та два автомобілі, знищено гаражне приміщення. В одному з будинків пошкоджено газову трубу. Також внаслідок падіння російського БпЛА пошкоджень зазнав один будинок на Сумщині.

Крім того, міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що один з російських дронів влучив у об’єкт енергетичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, яку вже загасили.

На Рівненщині російський БпЛА також влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, на місці події працюють всі відповідні служби.

Зазначимо, що інформація щодо постраждалих внаслідок нічної російської дронової атаки не надходила.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 2 грудня, росіяни випустили по Україні 110 ударних БпЛА. Своєю чергою Сили оборони збили 52 російських дрони, 50 – було локаційно втрачено, ще шість – самостійно залишили повітряний простір України. Внаслідок влучання російського безпілотника у Тернополі загинув 45-річний чоловік.