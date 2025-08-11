Аварія сталася неподалік села Цебрів Зборівської громади

Водій фури, який спричинив смертельну ДТП на трасі Тернопіль – Львів, уник покарання. В аварії, яка сталася 2 квітня 2025 року, загинув водій мікроавтобуса Mercedes Benz. Суд призначив обвинуваченому Василю Ткаченку два роки умовного покарання.

Смертельна ДТП сталася близько обіду 2 квітня поблизу села Цебрів. Під час розслідування правоохоронці встановили, що водій вантажівки DAF XF проігнорував дорожні знаки про те, що дорога може бути аварійно небезпечною і не знизив швидкість. Обвинувачений втратив контроль над автомобілем, виїхав на зустрічну смугу руху, вантажівку занесло вліво, йдеться у вироку Зборівського районного суду від 4 серпня.

У цей момент фура зіткнулася з мікроавтобусом, який їхав в напрямку Львова. У результаті ДТП водій автомобіля Mercedes Benz отримав масивну травму тіла з численними переломами кісток та ушкодженнями внутрішніх органів. Унаслідок кровотечі чоловік загинув на місці події.

Обвинувачений в суді визнав свою провину і розкаявся. Під час допиту він зазначив, що повністю компенсував шкоду сім’ї загиблого. Суддя визнав Василя Ткаченка винним в смертельній ДТП і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки без позбавлення прав керування транспортними засобами. Однак врахував щире зізнання і відшкодування моральної шкоди родичам загиблого, звільнивши його від основного покарання та призначивши два роки умовного терміну. Також винуватець має заплатити понад 46 тис. грн витрат на судові експертизи. На вирок суду можна подати апеляцію.