Через ДТП рух трасою ускладнено, на місці працює патрульна поліція

Внаслідок зіткнення з вантажівкою із деревиною на трасі біля села Терентіїв у Рівненській області загинув водій Peugeot 308. ДТП сталася надвечір четверга, 28 жовтня, коли водій Peugeot, не впоравшись із керуванням, зіткнувся із вантажним авто, що рухалося у попутному напрямку. Удар був такої сили, що передня частина Peugeot виявилася вщент розтрощеною, а подушка безпеки не змогла врятувати життя водія.

Про ДТП на трасі Київ-Чоп поліція Рівненщини повідомила ввечері 28 жовтня. Наразі немає інформації про загиблого – поліцейські встановлюють усі обставини зіткнення та його особу. «Відомо, що водій автомобіля Peugeot 308 не впорався із керуванням та допустив зіткнення із вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП водій легковика, попри вжиті медиками реанімаційні заходи, помер на місці пригоди. Водій вантажівки не постраждав», — повідомляє поліція Рівненської області.

Із оперативних фото поліції видно, що автомобіль Peugeot 308 в’їхав ззаду під вантажівку з деревиною. Передня частина легковика від зіткнення виявилася вщент розтрощеною, на фото також помітно, що після удару спрацювала подушка безпеки водія, однак його життя це не врятувало.

Рух на цій ділянці траси ускладнений, на місці працюють патрульні. Наразі жодних інших деталей про цю ДТП поліція не повідомляє. На місці події працює слідчо-оперативна група.