ДТП трапилася вночі на міжнародній трасі

На трасі міжнародного сполучення Львів – Рава-Руська внаслідок наїзду вантажівки загинув 45-річний пішохід. ДТП трапилася 16 березня, близько 00:30, біля смт Куликів.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля DAF, 27-річний житель Рівненської області, здійснив наїзд на пішохода, 45-річного місцевого мешканця. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер на місці події», – повідомили у поліції Львівщини.

фото Нацполіції

Поки що невідомі обставини аварії, чи йшов чоловік вздовж траси, чи вийшов на проїжджу частину. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває розслідування.