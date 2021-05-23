Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав винним у порушенні карантину водія «Миколаївського АТП» та оштрафував на 17 тис. грн за стоячих пасажирів.

Як вказано у постанові суду, 8 квітня на трасі у селі Ременів поліція склала протокол на водія приміської маршрутки, сполученням «Грабовець – Львів». У салоні автобуса «Богдан» виявили на 9 пасажирів більше, ніж місць для сидіння. Таким чином він порушив діючі на той момент карантинні обмеження, згідно з якими дозволено перевозити таку кількість пасажирів, яка відповідає кількості посадочних місць.

В судовому засіданні водій «Миколаївського АТП» не визнав свою провину. Дослідивши матеріали справи, суддя Маркіян Самсін визнав його винним у порушенні карантину та оштрафував на 17 тис. грн.

Додамо, що нещодавно Пустомитівський райсуд двічі оштрафував водія приміської маршрутки, який під час карантину перевозив стоячих пасажирів. За кожне порушення карантину йому доведеться сплатити по 17 тис. грн штрафу.