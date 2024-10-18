Обвинувачений допоміг майбутньому водієві скласти практичний іспит з другої спроби

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним водія місцевої автошколи Володимира Гецку у зловживанні впливом. За сприяння у здачі практичного іспиту учню-хабарнику закарпатцю призначили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 жовтня, у березні обвинувачений мав допомогти одному з учнів скласти іспит з водіння за 300 доларів хабара, який його товариш отримав від знайомого. Хабар передали під час зустрічі поруч з будівлею Територіального сервісного центру МВС в Ужгороді і Володимир Гецка допоміг майбутньому водієві скласти практичний іспит з другої спроби.

Під час судового засідання Володимр Гецко визнав свою вину. Суд також врахував, що ужгородець раніше не був судимим і не стоїть на обліку у психіатра чи нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Андрій Іванов визнав водія автошколи винним у пособництві в одержанні хабара і призначив йому 34 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.