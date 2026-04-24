Олень Борис став відомим завдяки відео у соцмережах

Зарічненський районний суд на рік позбавив водійських прав 28-річну Аллу Денисюк, яка збила відомого на Рівненщині оленя Бориса та втекла з місця ДТП. Також обвинувачена має сплатити 665 грн судового збору.

Як йдеться у постанові від 3 квітня, аварія сталася 23 березня 2026 року в Зарічному. За даними слідства, близько 19:00 водійка автомобіля Mercedes збила дикого оленя та поїхала з місця події. Про травмовану тварину поліції повідомив місцевий житель.

Під час розгляду справи Алла Денисюк пояснила, що їхала разом із дитиною. За її словами, олень раптово вибіг на дорогу, тому уникнути зіткнення не вдалося. Вона також зазначила, що удар був несильним, а з місця ДТП поїхала через переляк.

Водночас свідки стверджували, що водійка рухалася на великій швидкості без увімкнених фар, що підтвердили рапорт поліції та відеозапис, досліджені в суді.

Суддя Андрій Дідик визнав водійку винною за ст. 124 КУпАП і призначив їй покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Крім того, вона має сплатити 665 грн судового збору.

Додамо, що олень на прізвисько Борис уже близько семи років розгулює вулицями селища Зарічне на Рівненщині. У теплу пору року його підгодовують місцеві жителі, а взимку він повертається до лісу. Борис став відомим завдяки відео у соцмережах – зокрема, у тіктоці для нього створили окрему сторінку.

Тварину з Волині до місцевого лісгоспу привіз інженер з охорони та захисту лісу Руслан Христюк. Саме він повідомив 23 березня у фейсбуці про те, що оленя збив автомобіль. За його інформацією, у Бориса була травмована нога та рана на голові.

Після аварії за життя оленя боролися ветеринари з різних міст. Коли тварині стало краще, вона самостійно пішла у бік лісу. Згодом її ще неодноразово знаходили у болотах, робили уколи та допомагали відновлюватися. Однак нещодавно Борис зник.

«Кожен день, вранці й увечері їжджу на його пошуки. Хіба що йде дощ – тоді не їду. Погода не дозволяє, тож мушу вже не їхати», – розповів Руслан Христюк журналістам ТСН.