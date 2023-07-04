Чоловік запропонував 1 тис. доларів прикордоннику з пункту пропуску «Устилуг»

Суд призначив 51 тис. грн штрафу чоловікові, який в пункті пропуску «Устилуг» намагався підкупити прикордонника за 1 тис. доларів. Чоловік хотів, аби за гроші службовець дозволив йому виїхати з України.

Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, 13 березня чоловік намагався виїхати з України через пункт пропуску «Шегині», але йому відмовили, бо він не підтвердив мету поїздки. Після цього він вирішив спробувати вдруге, підкупивши прикордонника.

Ввечері того ж дня він зателефонував до інспектора прикордонної служби і запропонував гроші в обмін на обіцянку безперешкодно пропустити його через кордон. Звідки чоловік взяв номер його мобільного і чи був він знайомий зі службовцем до цього, невідомо.

За два дні обвинувачений зустрівся з ним у Володимирі та підтвердив умови. Судячи з усього, прикордонник попередив правоохоронців, оскільки, як повідомляла Держприкордонслужба, про наміри порушника охоронці кордону дізналися заздалегідь.

16 березня чоловік приїхав у пункт пропуску «Устилуг» і дав прикордоннику 1 тис. доларів. Після цього порушника затримали та згодом вручили підозру за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди).

У травні чоловік підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Тетяна Пустовойт на засіданні 29 червня цю угоду затвердила. Порушнику призначили обумовлене сторонами покарання – 51 тис. грн штрафу. Тисячу доларів конфіскують в дохід держави.

Вирок поки ще не набрав законної сили. Щоправда, враховуючи те, що сторони підписали угоду, то, ймовірно, оскаржувати вирок ніхто не буде.