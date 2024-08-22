Володимир Зеленський вказав на важливість залучення ветеранів до суспільного життя

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити стратегію політики щодо ветеранів. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента у четвер, 22 серпня.

За указом «Про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України», передбачено затвердження стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та низку заходів із підтримки ветеранів.

Уряд має вжити заходів щодо функціонування ветеранських просторів і забезпечити їхню доступність. Ці простори необхідні для реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя. Також КМУ зобов'язали реалізувати програми підготовки для працівників ветеранських просторів, запровадити ефективні механізм роботи з професійної орієнтації ветеранів, проаналізувати ринок праці для прогнозування потреб у кадрах за професіями і спеціальностями на регіональному рівні.

В Україні мають створити консультативно-аналітичний центр «Єдина ветеранська лінія» для забезпечення надання ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів інформаційно-консультативної підтримки, а також провести моніторинг, аналіз та комплексну оцінку потреб.

Під час виступу на 7-му Міжнародному ветеранському форумі, який відбувався сьогодні, Зеленський вказав на важливість залучення ветеранів до суспільного життя. За його словами, ветеранська політика має передбачати підтримку учасників бойових дій, але також «реальні можливості надалі реалізувати себе заради України й українців, власного розвитку, своєї сім’ї, своєї громади, всієї нашої держави».

«Сьогодні для забезпечення цього своїм указом я доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це документи, які відображають всі сфери взаємодії держави й ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави», – сказав голова держави.