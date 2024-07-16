Володимир Зеленський закликав парламент розглянути законопроєкт найближчим часом

Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення державних нагород тих, хто зрадив Україну, та колаборантів. Про це президент повідомив у вівторок, 16 липня, під час вечірнього відеозвернення.

Ініційований президентом законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України. Відповідно до законопроєкту, державних нагород позбавлятимуть тих, хто «обрав ворога й зараз підтримує Росію або взагалі перебуває на її території». Зокрема державні зрадники втратять звання Героя України, ордени «За заслуги» та інші почесні відзнаки.

«Я ініціював законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців… Вони заслуговують тільки на одне «звання» – зрадники. А «нагородою» їм буде відповідальність перед Україною та нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що просить Верховну Раду розглянути цей законопроєкт найближчим часом.

Зазначимо, що аналітичний рух «ЧЕСНО» наприкінці листопада 2023 року повідомляв, що псевдогубернатор окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо є повним кавалером Ордену «За заслуги». Крім того, колишній проросійський нардеп Олег Царьов та самопроголошений губернатор Запорізької області Євген Балицький відзначені Орденами «За заслуги» III ступеню. Один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко має звання Героя України та орден «Держава».