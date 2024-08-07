Президент підписав законопроєкт, який декриміналізує дрібні крадіжки

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 серпня, підписав законопроєкт, який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. Про це йдеться у картці законопроєкту № 11396, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Раніше крадіжка вважалась дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищувала 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 грн станом на 2024 рік). В Україні під час воєнного стану вчинення крадіжки автоматично кваліфікується за ч. 4 ст. 185 ККУ, за що передбачено покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі. Депутати визнали, що таке покарання за вчинення крадіжки не є співмірним. Тепер поріг кримінальної відповідальності за крадіжку підвищили до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 3028 грн.

Разом з тим парламент посилив адміністративну відповідальність за дрібні крадіжки. Крадії повинні будуть сплатити штраф:

за крадіжку до 757 гривень — від 850 до 1700 грн;

за крадіжку від 758 до 3 028 гривень — від 1700 до 5100 грн;

за повторну дрібну крадіжку — від 8500 до 17000 грн.

До слова, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру у соцмережах. За надсилання образливих повідомлень сексуального характеру можна отримати від 1360 до 2720 грн штрафу, громадські роботи терміном від 20 до 40 годин або виправні роботи терміном на один місяць з відрахуванням 20% заробітку. У випадку вчинення повторного порушення, передбачені більш суворі покарання.