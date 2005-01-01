ВООЗ занепокоєна швидкістю поширення кору в Україні

В Україні є умови для ендемічного поширення вірусу

Європейське регіональне бюро ВООЗ в коментарі українській службі «Голосу Америки» повідомило, що в Україні є умови для ендемічного (регіонального, - ред.) поширення вірусу.

У ВООЗ нагадали, що кір – надзвичайно заразна хвороба і ризик епідемій цієї хвороби виникає кожні декілька років. Сезон епідемій кору припадає на зиму та весну. Україні потрібно визначити, які саме фактори обмежують вакцинацію в країні і діяти задля їх подолання.

«Можливо, знадобиться комплексний підхід, який включатиме інформування громадськості, навчання медичних працівників в сфері донесення інформації про вакцини батькам дітей, зміни в наданні послуг, щоб забезпечити легкий доступ батьків до вакцинації своїх дітей і забезпечити фінансування та постачання вакцини», - зазначили в організації.

Серед причин, чому кір в європейському регіоні ще не подоланий, в ВООЗ відзначили декілька факторів: велика кількість вразливих осіб, які не були включені до графіку щеплень, або пропустили щеплення в дитинстві; наявність регіонів з низьким рівнем вакцинування через нестачу рівноправного, або зручного доступу до медичних послуг; опір імунізації через нестачу поінформованості стосовно важливості хвороби та непоінформованості про ризики та переваги вакцинації; Нестача наполегливої рекомендації з боку лікаря про вакцинацію при зустрічі з пацієнтом; Проблеми з фінансуванням, організацією та наявністю послуг з імунізації.

Нагадаємо, що 15 січня обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала не пускати до шкіл та дитсадків невакцинованих від кору дітей, натомість під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій Львівської міськради вирішили не запроваджувати у школах та дитсадках карантин у зв’язку з станом захворюваності на кір, а приділити більше уваги профілактиці кору.

Між тим, 18 січня міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що міністерство немає підстав для оголошення карантину через кір в областях.