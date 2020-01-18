Восьмеро українських військових отримали поранення на Донбасі впродовж суботи
Суспільство — Володимир Пиріг, 18 січня2660
У суботу, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі поранено вісьмох українських військових, повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.
Загалом, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, безпілотників, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а ще один – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».
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