Восьмеро українських військових отримали поранення на Донбасі впродовж суботи

У суботу, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі поранено вісьмох українських військових, повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.

Загалом, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, безпілотників, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а ще один – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».