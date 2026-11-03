Вперше на суд у справі землі колишнього ринку «Добробут» прийшов гендиректор «Галінвесту»
Новини Львова від ZAXID.NET за 3 листопада
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У вівторок, 3 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Cправа землі колишнього ринку «Добробут». Вперше на судове засідання прийшов гендиректор «Галінвесту».
- Музичні суперечки. Мешканці нарікають на гучні концерти у нижньому залі театру ляльок.
- Досі очікують в Україні. Вакцини проти грипу з’являться у середині листопада.
- Англійська у 60+. Поважні львів’яни опановують мову, якої не вдалося вивчити у школі.
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