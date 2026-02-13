24 Канал запустив формат коротких відео / Колаж 24 Каналу

Звичка споживання новин постійно змінюються, особливо з появою нових цифрових форматів. Користувачі дедалі частіше надають перевагу короткому відеоконтенту (Instagram Stories, TikTok та YouTube Shorts) й витрачають усе менше часу на читання довгих текстів на новинних сайтах, йдеться у повідомленні 24 Каналу.

Тож перед командою 24 Каналу постав виклик: як утримати увагу користувача, який звик до логіки соцмереж, але при цьому не хоче витрачати багато часу на читання? Водночас ми не хотіли копіювати соцмережі. Нашою ціллю було адаптувати звичний для аудиторії формат під власну платформу.

Тому у 2025 році 24 Канал запустив Shorts безпосередньо на сайті з можливістю переходу на новину. Ідея була простою: запропонувати аудиторії той самий динамічний та візуальний формат, до якого вона звикла в соцмережах, але в межах сайту.

Як зріс показник залученості аудиторії на сайті?

Результати перевершили очікування. Якщо до запуску Shorts користувач у середньому переглядав близько 2 матеріалів за візит, то зараз ситуація змінилась. Окрім перегляду 2 публікацій додався ще й перегляд 3-4 відео, що суттєво збільшило час проведення читача на сайті.

Середній час перегляду одного відео складає 29 секунд, а загальна тривалість перебування на сайті зросла на 2 додаткові хвилини на користувача. Загалом щомісяця кількість переглядів такого відео складає 1 мільйон.

«Для новинного сайту це суттєва зміна поведінки аудиторії. Короткі відео допомогли нам утримувати увагу користувачів і залучати їх до контенту значно глибше, ніж це було раніше», – зазначає Head of Digital 24 Каналу Денис Зеленов.

Згодом цей формат ми почали активно використовувати в різних тематичних розділах, а не лише на головній сторінці сайту: геополітика, економіка, спорт, шоубіз.

Ба більше, формат коротких відео демонструє стабільно високі показники CTR:

новини, політика, економіка – 6 – 7% CTR;

– 6 – 7% CTR; розваги та спорт – 4 – 5% CTR.

Окрім зростання залученості, Stories стали додатковим драйвером внутрішнього трафіку. Новий формат коротких вертикальних відео допомагає глибше занурювати користувачів в екосистему контенту медіа, збільшуючи охоплення без додаткових витрат на продакшн.

«Цей формат робить споживання новин таким же легким і захопливим, як гортання стрічки в соцмережах. Користувачі можуть миттєво перейти до новини, яка їх зацікавила й дізнатись більше деталей. Але найголовніше – це залученість аудиторії. Ми бачимо десятки лайків на кожному відео та стрімке зростання кількості переглядів», – додає менеджерка з впровадження ШІ Юлія Муріна.

Швидка інтеграція та зручність для редакції

Інтеграція нового формату відбулася швидко та без технічних ускладнень не лише для команди, але й для користувача. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, простота його використання та взаємодії змушує користувача повертатись до цього формату.

До того ж формат швидко інтегрувався в щоденну роботу редакцій завдяки тому, що 24 Канал є конвергійним медіа.

Саме тому у найближчих планах масштабування формату, зокрема:

розміщення Shorts не лише на головній сторінці, а й у тематичних розділах;

інтеграція формату в мобільний застосунок;

подальші експерименти з автоматизацією та дистрибуцією відео.

Це дозволить не лише уніфікувати користувацький досвід на різних платформах, а й зробити короткі відео одним із ключових форматів споживання новин на сайті.