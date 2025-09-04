266 депутатів проголосували за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради

У четвер, 4 вересня, народні депутати проголосували за відновлення трансляцій засідань парламенту, рішення підтримали 266 депутатів. За засіданнями знову можна буде спостерігати із середини вересня.

Прямі трансляції засідань українського парламенту з міркувань безпеки припинилися 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення Росії.

Як голосували фракції за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради:

у фракції «Слуга народу» за – 174, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 20, відсутні – 36;

у фракції «Європейської солідарності» за: – 17, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні – 9;

у фракції ВО «Батьківщина» за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 8;

у депутатській групі «Платформа за життя та мир» за – 3, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 11, відсутні – 6;

у фракції партії «Голос» за – 13, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні – 6;

у депутатській групі «Довіра» за – 11, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні – 8;

у депутатській групі «Відновлення України» за – 10, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 5;

у депутатській групі «Партія "За майбутнє"» за – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 6.

серед позафракційних за – 13, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 8.

Як голосували народні депутати з Львівщини:

«Слуга народу»:

Мар'ян Заблоцький (за);

Андрій Герус (за);

Святослав Юраш (за);

Євген Петруняк (не голосував);

Ростислав Тістик (за);

Остап Шипайло (за);

Орест Саламаха (відсутній);

Олена Копанчук (відсутня);

Василь Мокан (за);

Юрій Камельчук (за).

«Європейська солідарність»:

Софія Федина (за);

Олег Синютка (за);

Степан Кубів (за);

Микола Величкович (відсутній);

Микола Княжицький (відсутній);

Михайло Бондар (відсутній);

Андрій Лопушанський (відсутній);

Володимир В'ятрович (за).

«Голос»:

Ярослав Юрчишин (за);

Роман Лозинський (за);

Наталія Піпа (за);

Галина Васильченко (відсутня).

Інші:

Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (за);

Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (відсутній);

Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (за);

Олена Кондратюк, позафракційна (за);

Ярослав Дубневич з партії «За майбутнє» (відсутній);

Тарас Батенко з партії «За майбутнє» (за);

Павло Бакунець з депутатської групи «Довіра» (за);

Андрій Кіт з депутатської групи «Довіра» (за);

Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (за).

Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.