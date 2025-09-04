Як львівські нардепи голосували за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
266 депутатів проголосували за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
У четвер, 4 вересня, народні депутати проголосували за відновлення трансляцій засідань парламенту, рішення підтримали 266 депутатів. За засіданнями знову можна буде спостерігати із середини вересня.
Прямі трансляції засідань українського парламенту з міркувань безпеки припинилися 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення Росії.
Як голосували фракції за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради:
- у фракції «Слуга народу» за – 174, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 20, відсутні – 36;
- у фракції «Європейської солідарності» за: – 17, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні – 9;
- у фракції ВО «Батьківщина» за – 16, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 8;
- у депутатській групі «Платформа за життя та мир» за – 3, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 11, відсутні – 6;
- у фракції партії «Голос» за – 13, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні – 6;
- у депутатській групі «Довіра» за – 11, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0, відсутні – 8;
- у депутатській групі «Відновлення України» за – 10, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 5;
- у депутатській групі «Партія "За майбутнє"» за – 9, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 6.
- серед позафракційних за – 13, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 8.
Як голосували народні депутати з Львівщини:
«Слуга народу»:
- Мар'ян Заблоцький (за);
- Андрій Герус (за);
- Святослав Юраш (за);
- Євген Петруняк (не голосував);
- Ростислав Тістик (за);
- Остап Шипайло (за);
- Орест Саламаха (відсутній);
- Олена Копанчук (відсутня);
- Василь Мокан (за);
- Юрій Камельчук (за).
«Європейська солідарність»:
- Софія Федина (за);
- Олег Синютка (за);
- Степан Кубів (за);
- Микола Величкович (відсутній);
- Микола Княжицький (відсутній);
- Михайло Бондар (відсутній);
- Андрій Лопушанський (відсутній);
- Володимир В'ятрович (за).
«Голос»:
- Ярослав Юрчишин (за);
- Роман Лозинський (за);
- Наталія Піпа (за);
- Галина Васильченко (відсутня).
Інші:
- Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (за);
- Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (відсутній);
- Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (за);
- Олена Кондратюк, позафракційна (за);
- Ярослав Дубневич з партії «За майбутнє» (відсутній);
- Тарас Батенко з партії «За майбутнє» (за);
- Павло Бакунець з депутатської групи «Довіра» (за);
- Андрій Кіт з депутатської групи «Довіра» (за);
- Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (за).
Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.
