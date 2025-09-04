За проєкт постанови №13719 про відновлення трансляції пленарних засідань проголосували 266 народних депутатів

Верховна Рада у четвер, 4 вересня, проголосувала за відновлення трансляції засідань парламенту з середини вересня. Їх призупинили з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За словами Железняка, Рада відмовилася відновити трансляції відразу.

«Після майже 4-х років “Рада” відновила свою трансляцію засідань парламенту. Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились. Тому “Рада” запрацює лише з середини вересня», – йдеться у повідомленні.

За проєкт постанови №13719 про відновлення трансляції пленарних засідань проголосували 266 народних депутатів. Згідно з документом, прямі трансляції засідань Верховної Ради здійснюються державним підприємством «Парламентський телеканал «Рада».

Фото Ярослава Железняка, голосування Ради за відновлення трансляцій засідань парламенту

Також документ передбачає скасування заборони присутнім на засіданні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та ухвалених на такому засіданні рішень раніше, ніж через годину після оголошення перерви.

Зазначимо, що проєкт постанови про відновлення трансляції опублікували на сайті парламенту 1 вересня.

«Прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації не здійснювалися з метою забезпечення заходів безпеки. Водночас поточна безпекова ситуація, зважаючи на її зміну, у багатьох випадках дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків», – йшлося у документі.

Нагадаємо, транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Журналісти не мали доступу до роботи в будівлі Ради з міркувань безпеки. Знову пускати працівників медіа почали лише у травні 2024 року.

Також наприкінці серпня повідомляли, що в Україні запустили інструмент «Перезарядити країну», який показує знакові закони, ухвалені з 2019 року, а також як за них голосували народні депутати. Проєкт систематизує інформацію про голосування кожного нардепа та покликаний нагадувати, хто підтримував антиєвроінтеграційні ініціативи та голосував за закони з ризиками.