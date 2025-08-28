За допомогою інструменту можна відслідкувати голосування усіх нардепів

В Україні до шостої річниці від початку роботи Верховної Ради IX скликання запустили інструмент «Перезарядити країну», який показує знакові закони, ухвалені з 2019 року, а також як за них голосували народні депутати. Проєкт систематизує інформацію про голосування кожного нардепа та покликаний нагадувати, хто підтримував антиєвроінтеграційні ініціативи та голосував за закони з ризиками, повідомила ГО «Голка» у четвер, 28 серпня.

Проєкт створили за сприяння «Голки», «Центру розвитку інновацій» та низки громадських організацій. За словами очільниці «Центру розвитку інновацій» Катерини Іванченко, інструмент створили на тлі скандального голосування парламенту за фактичну ліквідацію незалежності НАБУ та САП, що підкреслило несуб’єктність Верховної Ради.

«В інструменті ми зібрали та описали з посиланням на аналітичні матеріали майже 30 законодавчих ініціатив, які охоплюють теми нацбезпеки, боротьби з корупцією, захисту довкілля, прозорості роботи Верховної Ради та захисту свободи слова. І за допомогою коаліції громадських організацій, які мають належну експертизу, цей список поповнюватиметься і тими знаковими законопроєктами, які будуть потрапляти на розгляд парламенту», – розповіла Іванченко.

Статистика голосувань по фракціях

Інструмент буде публікувати результати голосування за корисний чи шкідливий законопроєкт вже через пів години після появи результатів голосування на сайті Верховної Ради. Після цього на сторінці ініціативи формуватиметься графіка поіменного голосування у розрізі кожної фракції та депутатської групи.

За словами діячки, проєкт дозволить нардепам «окреслити червоні лінії» з боку суспільства.

«Ми придумали образ батарейки для кожного парламентаря і буде одразу видно, хто заряджає, а хто розряджає країну», – розповіла голова ГО «Голка» Ірина Федорів.

Зазначається, що в інструменту можна знайти візуалізацію по кожному знаковому голосуванню, як голосували народні депутати-мажоритарники з різних областей.

Візуалізація голосувань нардепів з Львівської області

Очільниця організації наголосила, що проєкт створили та запустили за донати, які надходили на рахунок «Голки» протягом року. Ірина Федорів додала, що наступного року подібну програму планують запустити для депутатів Київради.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 заступила до роботи Верховна Рада IX скликання. До складу парламенту увійшли депутати від п’ятьох партій за пропорційною системою, п’ятьох партій за мажоритарною системою, а також 46 самовисуванців.