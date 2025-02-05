Оскільки ваш улюбленець не може повідомити вас про погіршення самопочуття, варто слідкувати за його зовнішнім виглядом та поведінкою

Хом'яки – активні та енергійні домашні улюбленці, догляд за якими приносить багато радості. Проте, як і будь-які інші тварини, вони можуть хворіти. Діагностувати хворобу та призначити правильне лікування може лише ветеринар-ратолог. Master Zoo розповідає про захворювання, які найчастіше зустрічаються у хом'яків і на які симптоми варто звернути увагу, щоб вчасно допомогти вихованцю.

Як зрозуміти, що хом'як хворіє

Оскільки ваш улюбленець не може повідомити вас про погіршення самопочуття, варто слідкувати за його зовнішнім виглядом та поведінкою. Здоровий хом’як активний, з гладкою шерстю та блискучими очима. Якщо ж у хом'яка змінився настрій, він став пасивним, шерсть втратила блиск, з'явилися мокрі плями на мордочці або в районі хвоста, тож йому потрібна допомога. Тривожними симптомами можуть бути:

Зміна поведінки вихованця. Відмова від їжі. Діарея та мокра шерсть навколо хвоста. Часте сечовипускання. Сльозотеча. Розчісування на шкірі та випадання шерсті. Чхання та проблеми з диханням.

Поширені хвороби у хом’яків

«Мокрий хвіст» – небезпечна інфекція

Небезпечне захворювання проліферативний ілеїт серед власників хом'яків одержало назву «мокрий хвіст». Власне, саме мокрі плями навколо хвоста, спричинені діареєю, є найяскравішим симптомом. Також для недуги характерні смердючі виділення, часто кров'яні. У запущених випадках у вихованця може випадати кишка.

Саме ця інфекція є заразною, тому якщо ви утримуєте декількох хом’яків разом, вам потрібно негайно відселити хворого хом’яка та продезінфікувати їх будинок.

Хворого вихованця необхідно показати ветеринару якнайшвидше, щоб він прописав ліки. Також необхідно відкоригувати меню, виключити свіжі фрукти, овочі, зелень. Якщо ветеринар не дав інших рекомендацій, основна їжа на час лікування – це сіно.

Серед усіх хвороб хом'яків мокрий хвіст – одна з найнебезпечніших. Без допомоги ветеринара вихованець загине.

Хвороби очей у хом'яків

Якщо у хом'яка з'явилися виділення з очей, вони почервоніли, а повіки стали злипатися, висока ймовірність, що він зіткнувся з кон'юнктивітом. Алергічний кон'юнктивіт можуть спричинити миючі засоби, якими оброблялася клітина, а також нові продукти, особливо екзотичні. Важливо усунути причини алергії, згодом ситуація нормалізується.

Причиною хвороби очей також можуть бути інфекція або травма. У підстилці розмножуються мікроорганізми, а хом'як активно розкидає її носом, пил та сміття летять йому у вічі. Якщо вчасно не змінювати наповнювач у будиночку, хом'як може захворіти від бактерій, що розмножилися.

Також часто у гризунів трапляються травми очей. Найдрібнішої частинки тирси, що потрапила під повіку, достатньо, щоб подряпати рогівку.

При підозрі на хворобу очей у хом'яків необхідно ретельно його оглянути. Очі акуратно промивають фізрозчином або спеціальним лосьйоном. Для кожного ока використовують окремий ватний диск. Огляд допоможе визначитися з тим, чи потрібний вихованцю візит до ветеринара. Лікар може прописати спеціальні краплі залежно від причини хвороби.

Але за будь-якого діагнозу прибирання в клітці обов'язкове. Підстилку на час лікування краще прибрати повністю, застеливши дно клітини чистим папером.

Випадання шерсті та інші хвороби

Хом'яки схильні також до хвороб грибкової та паразитарної природи. Найчастіше вони вражають шерсть вихованця. Облисіння, ранки від розчісування, мокнучі плями на шкірі, кірочки – це ознаки хвороби.

Оглядаючи хворого хом'яка, обов'язково надягайте рукавички і дотримуйтесь запобіжних заходів. Деякі хвороби, наприклад лишай, можуть передаватися від вихованця людині. Лікування проводиться протигрибковими препаратами. Якщо вихованець роздер шкіру так, що в рани потрапила інфекція, лікар порекомендує зовнішні антибактеріальні мазі.

Короста, спричинена кліщем, лікується протипаразитарними препаратами. Важливо ретельно продезінфікувати клітку.

Під час годування тільки готовими раціонами, без додавання зелені, у хом'яків виникає авітаміноз. Він проявляється у частковому облисінні. Після додавання до меню зелених кормів стан вихованця нормалізується.

Такі паразити, як воші та волосоїди у хом'яків зустрічаються рідко. Іноді інші вихованці (кішка або собака) можуть «нагородити» хом'яка блохами. І тут необхідно лікувати всіх вихованців та продезінфікувати клітку.

А ось темні плями на боках тварини – не хвороба, а наслідки надмірної пігментації.

Що робити, якщо хом'як захворів

Хворого вихованця необхідно відселити від інших гризунів. Обов'язково потрібно проконсультуватися з ветеринаром, щоб встановити діагноз та підібрати правильні ліки.

Під час лікування важливо стежити, щоб хом'як не переохолоджувався. Його організм ослаблений, і найменший протяг може стати згубним. Якщо в будинку прохолодно, у клітку можна покласти грілку. Обов'язково підтримувати місце утримання в чистоті, часто змінюючи підстилку. Також важливо, щоб у вихованця був доступ до чистої води.

Постарайтесь створити для хом’яка максимально комфортні умови. Не шуміть поруч із кліткою, не беріть улюбленця на руки частіше, ніж це необхідно.