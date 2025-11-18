Але навіть без спеціального зволожувача можна застосувати прості та ефективні методи, щоб підвищити вологість

Сухе повітря в кімнатах – поширена проблема взимку та в опалювальний сезон. Але навіть без спеціального зволожувача можна застосувати прості та ефективні методи, щоб підвищити вологість. Cnet розповідає, як зволожити повітря вдома без спеціальних засобів.

Як зволожити повітря вдома?

Використовуйте миски з водою.

Поставте миски з водою поруч із джерелом тепла (батарея, сонячне вікно). Тепло від джерел призведе до випаровування води, додаючи вологу в повітря. Проте використовуйте металеві або керамічні миски, адже скляні миски можуть тріснути від теплового навантаження. Крім того, миски потрібно щодня мити, щоб запобігти росту мікробів.

Використовуйте пару з кухні або ванни.

Відкривайте двері ванної під час або після душу, щоб випустити пару. А бонусом стане те, що це також допомагає запобігти появі цвілі у ванній кімнаті. А за допомогою каструлі з водою на плиті ви зможете додати вологи у повітря. Тому під час приготування їжі ви можете створити комфортнішу якість повітря.

Використовуйте мокрі рушники або одяг.

Замість сушарки для одягу повісьте мокрі рушники або одяг поблизу джерел тепла. Під час висихання вони виділятимуть вологу в повітря.

Вирощуйте рослини.

Багато кімнатних рослин природним чином виділяють вологу в повітря. Окрім того, рослини, які потребують регулярного обприскування, додадуть вам привід розпилювати воду в повітрі.