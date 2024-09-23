Російський військовий літак Іл-38, який порушив повітряний простір Японії поблизу острова Ребун на острові Хоккайдо, що на півночі Японії. Фото зроблене 23 вересня 2024 року

Російський патрульний літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії, заявило міністерство оборони Японії у понеділок, 23 вересня. Прем'єр-міністр країни наказав дати «тверду і спокійну» відповідь. Після цього японський винищувач вперше в історії випустив сигнальні ракети.

У понеділок міністерство оборони Японії повідомило, що російський Іл-38 порушив повітряний простір над водами Японського моря у найпівнічнішій японській префектурі Хоккайдо на північ від острова Ребун між 13:00 та 16:00.

Інформаційне агентство Kyodo цитує главу кабінету прем'єр-міністра Японії Йосімасу Хаясі, який повідомив, що прем’єр-міністр Фуміо Кісіда наказав чиновникам відреагувати «твердо і спокійно» і що відповідь буде підготовлена у співпраці зі Сполученими Штатами та іншими союзниками.

«Порушення повітряного простору нашої країни російським патрульним літаком викликає жаль», – зазначив речник уряду під час прес-конференції. Він додав, що уряд Японії рішуче закликає Росію не допустити подібного інциденту в майбутньому.

Японія підняла в небо винищувачі F-15 і F-35, пілоти яких попередили російський літак по радіо та вперше в історії випустили сигнальні ракети. Основне призначення цих ракет – збивати ворожі ракети з інфрачервоним наведенням.

«Відносини між Японією та Росією погіршилися після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Токіо запровадив економічні санкції проти Москви відповідно до дій, вжитих Вашингтоном та іншими урядами-однодумцями», – зазначає інформаційне агентство Kyodo.

Додамо, що з початком російсько-української війни відносини між Японією і Росією, які претендують на Курильські острови, відомі в Японії як Північні території, різко погіршилися. Радянський Союз захопив стратегічно розташований вулканічний архіпелаг на північ від Хоккайдо в останні дні Другої світової війни і з того часу зберігає там військову присутність.

Іл-38 – радянський протичовновий літак, розроблений в ДКБ Іллюшина на основі пасажирського Іл-18В. Літак призначений для самостійного або спільного з протичовновими кораблями пошуку і знищення підводних човнів, для морської розвідки, пошуково-рятувальних операцій, постановки мінних загороджень.

Востаннє Японія піднімала в небо винищувачі 13 вересня 2024 року, після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг. Того дня від ранку і до вечора два російські літаки Ту-142 пролетіли над морем між Японією і Південною Кореєю в напрямку префектури Окінава. Потім вони вирушили на північ над Тихим океаном і завершили свою подорож біля північного острова Хоккайдо. Літаки не входили в японський повітряний простір, а пролетіли над територією, яка є предметом територіального спору між Японією та Росією. Востаннє росіяни проводили такі маневри у 2019 році.