Наймолодших відвідувачів вчитимуть традиційних українських забав

Протягом найближчих вихідних 4–5 жовтня у Шевченківському гаю відбудеться традиційний Ярмарок на Покрови. На святкуванні звичаїв, музики й майстерності українських ремісників. Організатори зазначають, що ярмарок має не лише культурне, а й благодійне значення: кошти збиратимуть для підтримки українських захисників.

У програмі ярмарку – виступи етногуртів, танці, майстерки та лекторії. 4 жовтня на головній галявині виступатимуть етногурт Родовід, капеля Яреми Павліва з традиційними танцями, Bandura Girl та гурт «Етерія». Наступного дня, 5 жовтня, для гостей зіграють Bedzvin разом з Олею і Бенею (UA&USA), Гордій Старух, а завершить програму DJ-set Kadilllove. Паралельно працюватиме ярмарок виробів народних майстрів та майстер-класи для охочих спробувати себе у ремеслі.

Особливу атмосферу події створить лекторій «коло стодоли», де можна буде послухати розмови про традиції та сучасність. Також на подію буде «дитяча галявина», на якій наймолодших відвідувачів вчитимуть традиційних українських забав та майстеркласів. Детальну програму виступів у лекторії організатори обіцяють оприлюднити ближче до події.

Вартість квитка становить 250 грн. Для студентів, школярів та пенсіонерів – 150 грн. Безкоштовний вхід передбачено для ветеранів та військових, людей з інвалідністю І–ІІ груп, а також для дітей дошкільного віку.

Повну програму заходу можна переглянути на сайті Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Також на сайті можна купити квитки на святкування.