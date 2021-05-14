Від 30 ПЛР-тестів на добу – до майже 5 тисяч. Саме так за рік змінились показники Львівського лабораторного центру, що на вул. Круп'ярській. І темпи медики лише набирають. Адже хороша діагностика – це початок протидії епідемії. У лабораторному центрі показали обладнання, за допомогою якого можна швидко і якісно обробити ПЛР-дослідження. У п’ятницю, 14 травня лабораторію відвідала делегація ЄС та ВООЗ. Бо саме вони й допомогли фінансово. Таку підтримку отримали майже 30 лабораторій в усій країні, на львівську теж виділили кошти.

У Лабораторному центрі МОЗ пригадують початок пандемії, весну 2020 року. Тоді, розповідають, ПЛР-тестів для виявлення ковіду робили мало. Втім, благо – знали, як провести такі дослідження.

Фото Софії Трощук

«Методом полімеразної ланцюгової реакції в нас діагностували грип. Виділяли РНК вірусів грипу. І тому були навчені два лікарі-вірусологи, як це робити. Початок був із тридцяти зразків на добу. Це здавалося надзвичайно багато і більше неможливо», – розповіла в.о. директора Лабораторного центру Наталія Іванченко.

Тепер, кажуть, не до порівняння: якщо раніше робили десятки тестів на добу, тепер – до 5-ти тисяч. І все це стало можливим завдяки новому обладнанню.

«Багато різного обладнання. Включно з автоматичними платформами для екстракції нуклеїнових кислот. Завдяки цьому вдалося суттєво збільшити потік. Тому що за одну годину одна платформа може зробити 96 зразків. Для цього людині потрібно набагато більше часу і обладнання», – пояснив технічний співробітник із лабораторної діагностики ВООЗ Артем Скрипник.

Обладнання – ампліфікатори, шафи біобезпеки, дозатори, центрифуги, витратні матеріали, реагенти та тренінги. Усе це належить до тієї підтримки, яку надали Європейський Союз та ВООЗ у межах ініціативи «Солідарність заради здоров’я». На 27 українських лабораторій загалом витратили понад 3,5 млн євро. Львівська ж обійшлася приблизно у 200 тис. американських доларів.

«Я гадаю, те, що ми можемо побачити в дії – тут, у цій лабораторії, показує, що солідарність працює. І це принесло конкретні результати, людей вчасно тестують і вони розуміють, що мусять вчасно самоізолюватися або ж краще себе захищати», – розповів заступник голови Представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло.

Обладнання львівські медики отримали ще торік, відтак вчасно оптимізували роботу. Адже процес лікування, як і боротьба з епідемією, починається із вчасно виявлених недужих.

«Для того, щоби ефективно лікувати, ми повинні спершу ефективно діагностувати, вчасно діагностувати. Перш за все, це є важливо з точки зору епідеміології, для того, щоб відслідковувати хворих з ковідом, носіїв, чи це є особи, які вже захворіли. Це необхідно для того, щоби формувати маршрути пацієнтів безпосередньо в стаціонари, це необхідно для того, щоби якісно лікувати, щоби регулювати рух пацієнта безпосередньо в стаціонарі», – зазначив директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

Але все ж краще берегтися. Бо навіть хороша діагностика не дозволяє нехтувати правилами епідемічної безпеки.

«Ніхто на планеті сьогодні не може себе відчувати безпечно, і це правильна тактика. Тому що ми повинні тримати належно повністю регламенти, які відповідають реальній ситуації. Безпечно ми будемо себе чути тоді, коли з планети цей вірус піде як пандемічний», – вважає завідувачка кафедри епідеміології ЛНМУ ім. Данила Галицького Наталія Виноград.

Є ще один спосіб, як пришвидшити закінчення пандемії і відчувати себе трошки безпечніше. Про нього нагадує заступник голови Представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло: «Інший важливий факт зараз, як контролювати пандемію, – це вакцинуватися. Тож я закликаю вас зробити щеплення, не вагайтеся!»

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