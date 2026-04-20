У нацпарку «Гуцульщина» вирубали понад 9 тис. дерев

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури звернулися до суду щодо стягнення з ДП «Ліси України» майже 387 млн грн. Це рекордна сума збитків за незаконну рубку дерев, заявлена до держпідприємства.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у понеділок, 20 квітня, нищення заповідних лісів організували посадовці Кутського лісгоспу (сьогодні це філія Карпатського лісового офісу). Масова незаконна заготівля деревини тривала протягом 2022 року на території Яблунівського та Березівського лісництв. Під сокиру потрапили цінні лісові масиви, розташовані на території національного природного парку «Гуцульщина».

«Оскільки ці землі мають статус природно-заповідного фонду, будь-які рубки на них суворо регламентовані та потребують спеціальних погоджень, яких підприємство не мало. Для легалізації злочинної схеми видавалися лісорубні квитки без затверджених профільним міністерством лімітів, дозволу Управління екології Івано-Франківської ОДА та рішення науково-технічної ради нацпарку. Дерева знищували під виглядом «санітарного оздоровлення», а в документах рубки маркували як «прохідні» або «переформування», – розповіли у прокуратурі.

Загалом з квітня по грудень 2022 року на підставі фіктивних документів незаконно вирубали понад 9 тис. дерев на площі понад 108 га. Сума завданих державі збитків становить 386,8 млн грн».

Позов до ДП «Ліси України» на відшкодування повної суми завданих збитків розглядатиме Господарський суд Івано-Франківської області. Обвинувальні акти щодо посадовців Кутського лісгоспу передані до суду.