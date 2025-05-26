Після обміну захисників направили в медичні установи

З російського полону під час великого обміну полоненими «1000 на 1000», про який домовилися Україна та Росія під час перемовин у Стамбулі, повернулися 14 військових з Тернопільщини. Під час першого етапу повернулося п’ятеро захисників. Ще дев’ять вдалося повернути під час другого та третього етапу.

Про повернення захисників з Тернопільщини в Україну повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода в суботу, 24 травня.

«Другий день великого обміну полоненими. Троє жителів Тернопільщини серед тих, хто сьогодні повернувся з російського полону», – зазначив В’ячеслав Негода.

Наступного дня, 25 травня, керівник Тернопільської ОВА повідомив, що під час третього етапу обміну «1000 на 1000» повернулося ще шестеро захисників з Тернопільщини повернулися додому з російського полону.

Загалом, за останні три доби додому повернулися 14 жителів Тернопільщини. Усі вони родом з різних районів області. Повернені військові воювали в підрозділах ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Усі визволені військовополонені отримають медичну допомогу та реабілітацію. Також звільнені оборонці отримають виплати грошового забезпечення та одноразову матеріальну допомогу.