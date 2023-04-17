Захисники, які повернулися в Україну 16 квітня

Серед 130 військових, які 16 квітня повернулися з російського полону, були троє мешканців Львівської області. У прес-службі Львівської області розповіли, що йдеться про прикордонника Богдана Небожука,старшого солдата Володимира Хорташка з Червоноградського району та Геннадія Кузейка зі Стрийщини.

«Вчора, на Великдень, з полону додому повернулися ще 130 наших людей. Це військовослужбовці, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники ДССТ, які боронили Україну на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому і Херсонському напрямках. Серед них є троє жителів Львівщини. Крім цього, евакуаційним транспортом на Львівщину прибули ще 70 вимушених переселенців. Також евакуаційним потягом у Польщу з нашої області вирушили 1097 ВПО», – повідомили у прес-службі ЛОВА.

Зазначимо, що 24-річний Богдан Небожук, якого звільнили з полону, є прикордонником та мешканцем Великомостівської громади. За інформацією Великомостівської територіальної громади, захисник перебував поблизу Бахмута та Соледара, де й потрапив у полон. Станом на 29 січня 2023 року Богдана Небожука вважали зниклим безвісти. Прикордонник повернувся додому з пораненням плеча й проходитиме реабілітацію.

24-річний Богдан Небожук

Нагадаємо, що обмін полоненими також відбувся 10 квітня. Тоді додому повернулися 100 українських військових.