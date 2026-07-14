Підозрювані перебувають під вартою без можливості внесення застави

На Закарпатті передали до суду обвинувальний акт щодо двох агентів, які збирали розвіддані для РФ про стратегічні об’єкти на заході України. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок 14 липня, йдеться про двох мукачівців, віком 23 і 63 роки, які працювали на російські спецслужби. Спілкуючись із кураторами ГРУ в месенджері, агенти отримували завдання та звітували про їх виконання. Щоб уникнути викриття, використовували вигадані імена, видаляли листування та намагалися не діяти разом.

Один із підозрюваних їздив у різні міста, фотографував потрібні об'єкти та передавав інформацію. Інший підтримував зв'язок із російськими спецслужбами, отримував завдання та координував їх виконання.

23-річного закарпатця затримали під час виконання завдання поблизу Львівського аеропорту

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«Основним завданням обвинувачених був збір інформації про аеропорти, залізницю, об'єкти критичної інфраструктури та інші важливі для оборони України об'єкти. Після удару балістичною ракетою “Орєшнік” по Львову їм доручили з'ясувати його наслідки: чи працює аеропорт, яка ситуація на залізниці та які результати атаки», – розповіли у прокуратурі.

За матеріалами справи, йдеться про російську атаку «Орєшніком» по Львову у ніч на 9 січня. Через три дні після удару один з підозрюваних отримав від працівника ГРУ вказівку зібрати інформацію про наслідки удару. Правоохоронці затримали 23-річного закарпатця під час виконання завдання поблизу Львівського аеропорту. 63-річного спільника, який займався вербуванням та координацією дій, затримали того ж дня в Мукачеві.

Обом обвинуваченим інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрювані перебувають під вартою без можливості внесення застави.