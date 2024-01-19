Журналісти відпочивали в етнографічному комплексі «Українське село»

За командою журналістів-розслідувачів Bihus.Info під час їхнього корпоративу стежили щонайменше 30 осіб. Невідомі встановили камери спостереження у всіх готельних номерах, де перебували журналісти, повідомили у п’ятницю, 19 січня, Bihus.Info.

Журналісти поспілкувалися з персоналом етнографічного комплексу «Українське село», розташованого під Києвом. Саме там команда Bihus.Info проводила новорічну вечірку. Тоді перед ними у комплекс заїхали інші люди, які і могли займатися прослуховуванням та зйомкою журналістів.

«За тиждень до нашого прибуття в комплекс приїжджав чоловік, якого дуже цікавив ресторан. Тільки не меню, а де стоїть ялинка, колонки та обігрівачі. Він забронював на 26 грудня (день до нашого заїзду) ті ж самі номери, що й у нас, і сауну», – йдеться у розслідуванні.

Співробітники поділилися інформацією, що приблизно 30 людей, які нібито зібралися на корпоратив, замовкали щоразу, коли до ресторану заходили працівники закладу. За припущенням журналістів, ці люди прибули для того, щоб встановити камери відеоспостереження.

За даними журналістів, камери встановили в усіх приміщеннях, які забронювала команда Bihus.Info, окрім конференц-залу. Зазначається, що стеження велося і в спальнях журналістів.

Співробітники етнокомплексу розповіли, що бачили у кімнатах пристрої, схожі на пожежну сигналізацію, проте, коли вдруге заходили до спалень, девайсів, схожих на невеликі коробки, вже не було. Наступного дня більшість людей, які встановлювали камери, виїхали, але на території комплексу залишилася невелика «оперативна група», яка коригувала зовнішні камери та обходила територію етнокомплексу.

Нагадаємо, 16 січня у мережі з’явилося відео, на якому працівники проекту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Цього ж дня керівник проекту Денис Бігус записав відеозвернення, у якому розповів, що люди на відео – оператори проекту, які святкували новорічний корпоратив. Згодом Денис Бігус повідомив, що за командою журналістів стежили щонайменше кілька місяців – зокрема, невідомі могли прослуховувати телефони та слідкувати через камери за Bihus.Info під час новорічного корпоративу.

17 січня у прес-службі СБУ повідомили, що за фактом незаконного прослуховування правоохоронці розпочали розслідування. СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 359 ККУ (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Згодом на скандал відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що тиск на журналістів неприпустимий.

У п’ятницю, 19 січня, журналісти Bihus.Info повідомили, що ресурс «Народна правда», на якому розмістили відео з прихованою зйомкою команди розслідувачів, видалив відео зі свого каналу на YouTube та новину про журналістів зі свого сайту. Видалення матеріалів відбулося після повідомлень про розслідування за заявою команди Bihus.Info.