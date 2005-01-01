За минулий рік поліція викрила більше 1,3 тис. гральних закладів

Нелегальний гральний заклад у Сумах

Працівники Департаменту захисту економіки (ДЗЕ) Національної поліції та його територіальні управління за 2017 рік викрили 1,3 тис. гральних закладів і надання послуг у сфері грального бізнесу по всій території країни. Загалом правоохоронці відкрили 647 кримінальних проваджень за фактами зайняття гральним бізнесом, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними відомства, нелегальні гральні заклади добре маскували свою діяльність: працювали під виглядом оператора державної лотереї або без жодних вивісок та знаходились у нежитлових і підвальних приміщеннях. «Лише за минулий рік свою незаконну діяльність припинило 1 329 різноманітних гральних закладів. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 18,4 тисячі одиниць грального обладнання. Серед них гральні автомати, платіжні термінали, рулетки та столи для гри в покер. Загальна вартість вилученого становить 43 мільйони гривень», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними правоохоронців, під час санкціонованих обшуків оперативники ДЗЕ поліції вилучили 4,5 млн грн, які були отримані злочинним шляхом. Стосовно гравців, які займалися злочинною діяльністю, було складено та направлено до суду 315 адміністративних протоколів за ст. 181 (азартні ігри) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Між тим, санкція статті за участь у нелегальних азартних іграх передбачає покарання у вигляді накладання штрафу до 425 грн.

Раніше ZAXID.NET писав, що в грудні 2017 року у Львові представники праворадикальної партії «Національний Корпус» в масках понищили майно у трьох гральних закладах.