Наслідки російських обстрілів у Соледарі

На Донеччині впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинули 3 цивільних. Ще 9 людей дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 2 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Старому Каравані. Ще 9 людей дістали поранення», – повідомив увечері, 2 червня, Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 30 травня внаслідок бомбардування росіянами Святогірської лаври УПЦ МП загинули троє монахів.