За минулу добу від російських обстрілів на Донеччині загинули троє цивільних
Ще 9 людей отримали поранення
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Наслідки російських обстрілів у Соледарі
На Донеччині впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинули 3 цивільних. Ще 9 людей дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.
«За 2 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Старому Каравані. Ще 9 людей дістали поранення», – повідомив увечері, 2 червня, Кириленко.
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, 30 травня внаслідок бомбардування росіянами Святогірської лаври УПЦ МП загинули троє монахів.
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