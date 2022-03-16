Із 15 лютого на критичну інформаційну інфраструктуру України було здійснено понад 3000 DDoS-атак, рекордом стали 275 атак протягом одного дня. Про це розповів заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.

Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилки, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки. Метою DDoS-атак є спрямування великої кількості запитів до сервера з метою припинення його роботи.

Інтенсивність DDoS-атак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується від 15 лютого. За цей час уже було здійснено понад 3000 таких атак. Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps.

«Хакери насамперед атакують фінансову, державну та телекомунікаційну інфраструктуру. Попри це, всі сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери і оператори справляються з кібератаками на свої мережі. Більшість проблем у роботі мереж пов'язана з фізичними пошкодженнями, які також вдається швидко усувати», – сказав Віктор Жора.

15 березня в Україні було також виявлене нове зловмисне програмне забезпечення – вірус-вейпер CaddyWiper.

Додамо, що за час війни ZAXID.NET також пережив чотири потужні DDoS-атаки, через які сайт кілька годин не працював.

Нагадаємо, що українські мобільні оператори запустили національний роумінг. Якщо ваша мережа тимчасово недоступна, можна переключитись на мережу іншого оператора. ZAXID.NET пояснював, як це можна зробити.