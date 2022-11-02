Нападник здійснив 19 пострілів по вікнах телестудії у Калуші

35-річному мешканцю Калуша присудили дев’ять років позбавлення волі за стрілянину по вікнах офісу радіостанції та замах на вбивство поліцейського. Інцидент стався взимку 2019 року, чоловік здійснив 19 пострілів у вікно радіокомпанії «Калуш», а під час затримання кілька разів ударив 40-сантиметровим мачете поліцейського по обличчю. У суді обвинувачений сказав, що стріляв по вікнах офісу радіостанції без причини, а травми поліцейському наніс випадково при падінні.

Про вирок 35-річному мешканцю Калуша у вівторок, 1 листопада, повідомила прес-служба Долинського районного суду. Чоловік 8 лютого 2018 року перебував у магазині «Квітанок» у Калуші та з пневматичної гвинтівки Hatsan здійснив 19 пострілів у вікно радіостанції «Калуш». Внаслідок обстрілу пошкодилися лише вікна офісу телекомпанії, студія на день припинила роботу. Нападник стріляв прицільно по студії, працівники радіо викликали поліцію.

Під час затримання 35-річного стрілка він вчинив конфлікт з поліцейськими і вдарив одного із правоохоронців 40-сантиметровим мачете по обличчю кілька разів. Поліцейський отримав рани руки, а також важку рану на обличчі, яка знівечила лице.

У суді нападник свою вину визнав частково і сказав, що стріляв по вікнах радіостанції без причини. Чоловік також стверджував, що не мав наміру вбивати когось, а поліцейського ножем вдарив випадково при падінні під час конфлікту з правоохоронцями.

Суд розцінив покази обвинуваченого як намагання уникнути відповідальності за вчинене. Відтак, 35-річного мешканця Калуша визнали винним у вчиненні стрілянини і нападі на поліцейського (ч. 4 ст. 296; ст. 348 ККУ) та призначили йому дев’ять років позбавлення волі. Матеріальну шкоду обвинувачений потерпілим уже компенсував. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.