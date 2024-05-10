Одного з чоловіків позбавили волі на 3 роки, іншого – на 3 роки і 6 місяців

На Закарпатті суд виніс вирок мешканцям Рахівського району за бійку зі стріляниною у кафе, внаслідок якої постраждали троє громадян. Одного з чоловіків позбавили волі на 3 роки, іншого – на 3 роки і 6 місяців.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 10 травня, подія сталася у вересні 2017 року у кафе в селі Богдан на Рахівщині. Двоє мешканців району вчинили бійку, один з них стріляв у потерпілих з пістолета.

«У ході конфлікту один із фігурантів застосував вогнепальну зброю, дозволу на придбання і зберігання якої не мав. Він здійснив близько десятка пострілів із пістолета у бік чоловіків. Як наслідок – двоє громадян одержали вогнепальні поранення різних частин тіла. Ще один чоловік отримав тілесні ушкодження», – розповіли у прокуратурі.

Під час судового засідання обвинувачені свою вину не визнали. За хуліганство та незаконне поводження зі зброєю одному з нападників призначили 3 роки, а другому – 3 роки і 6 місяців позбавлення волі.